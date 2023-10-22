Опознаны тела 769 погибших израильтян в результате нападения боевиков ХАМАС

Опознаны тела 769 мирных жителей, погибших в результате нападения ХАМАС на израильские населенные пункты 7 октября, сообщила полиция Израиля. 673 тела переданы родственникам для захоронения, передает Times of Israel.

Работа по опознанию оставшихся тел продолжается круглосуточно, но провести идентификацию очень сложно: многие тела были сожжены, уничтожены и изувечены, отметили в полиции.

Всего было убито около 1400 человек.

Подтверждены личности 212 человек, находящихся в заложниках у боевиков ХАМАС.