На востоке Москвы местные жители вынесли ворота незаконной вырубки леса

На востоке Москвы местные жители силой прорвали охрану и обрушили забор и ворота, ограждающие вырубку леса, ведущуюся ради расширения промзоны Руднево, сообщает депутат Мосгордумы Евгений Ступин*. Он сообщил, что на штурм вырубки пошли жители Косино-Ухтомского района при поддержке депутата Сергея Митрохина и активистов Битцевского леса.

"На место приехала полиция. Жители требуют остановить незаконную вырубку", - рассказал депутат.

Активисты установили, что, по приблизительным подсчетам, строители вырубили 14 га леса и еще 7 га за ограждением выделили для будущих работ, передает RusNews.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ