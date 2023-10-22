22 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Президента РФ

Путин перешел на немецкий, защищая Шредера

Владимир Путин прокомментировал критику экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, которой тот подвергается со стороны немецких властей за близкие отношения с Россией и даже самим Путиным.

"Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера – вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить – вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. В Германии много порядочных людей, и, уверен, многие это услышат", - сказал президент России в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Сам Шредер в это время в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung назвал решение Путина о проведении СВО "фатальной ошибкой". "Есть отношения между людьми, у которых разные взгляды. Так было и в моем случае с Владимиром Путиным. Так что да, я считал и до сих пор считаю ввод войск на Украину фатальной ошибкой Путина. В то же время мне ясно, что Россия чувствует угрозу. Посмотрите: Турция - член НАТО. Там есть ракеты, которые могут достичь Москвы напрямую. США хотели довести НАТО до западной границы России, например, с Украиной в качестве нового члена альянса. Все это ощущалось русскими как угроза. В этом есть и иррациональные аспекты", - заявил экс-канцлер.

Теги: владимир путин, герхард шредер, германия


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