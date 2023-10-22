В Москве выпал снег

В Москве выпал первый снег. Такая же ситуация и в Подмосковье. Жители региона с утра делятся в соцсетях кадрами с заснеженных улиц.

По данным центра "Фобос", минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха на базовой метеостанци ВДНХ составила −1,6°.

В Подмосковье самой холодной точкой стали Черусти, −5,8°. Наиболее низкие температуры были зафиксированы в Талдоме (−4,6°), Электростали (−4,3°) Серебряных Прудах (−4,2°), Егорьевске (−3,9°), Павловском Посаде (−3,8°), Клину (−3,4°), Сергиев-Посаде и Пушкино (−3,3°), Солнечногорске (−3,2°).

Единственным исключением стал столичный "остров" тепла, Балчуг, где столбик минимального термометра не опустился ниже нуля и показал +1,3°.

В ближайшую ночь заморозков не будет, наоборот, под аккомпанемент дождей, потеплеет до +2…+5°, обещают синоптики.