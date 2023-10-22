Израиль нанес авиаудары по аэропортам Дамаска и Алеппо – СМИ

Израиль нанес авиаудары по аэропортам Дамаска и Алеппо, утверждает сирийское государственное агентство SANA. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не комментируют происходящее.

"Сегодня примерно в 5:25 Израиль одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря западнее Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. ", - сообщило агентство со ссылкой на военный источник.

Агентство сообщило, что один работник аэропорта Дамаска был убит, а другой ранен.

В сообщении говорится, что повреждение взлетно-посадочных полос в обоих аэропортах вывело их из строя, самолеты из них были перенаправлены в город Латакия.