22 Октября 2023
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Фото: БФ &quot;Дети России&quot;

В Верхней Пышме состоялось спортивно-развлекательное шоу "Семь-Я"

21 октября во Дворце спорта Верхней Пышмы состоялось спортивно-развлекательное шоу "Семь-Я", посвященное Дню рождения Благотворительного фонда "Дети России".

Фонд вновь собрал на одной площадке спортивные семьи со всей страны. Чтобы выйти на старт в Верхней Пышме, участники из Свердловской, Челябинской, Владимирской, Кировской, Оренбургской областей, Приморского края и других регионов России прошли отборочные туры. В финал вышли шесть лучших команд. В составе каждой – мама, папа и двое детей. Определяли лидеров судьи – именитые спортсмены, не раз побеждавшие на состязаниях мирового уровня. Отборочные эстафеты – испытания на скорость, ловкость, координацию и умение слаженно работать. Нужно быть не только спортивными, выносливыми, но и дружными: чувствовать и поддерживать друг друга.

"Дорогие друзья! Сегодня я хотела бы начать приветствие со слов огромной признательности и уважения всем семьям, которые принимали участие в отборочных этапах. Это участники из 14 регионов России, – обратилась к присутствующим в зале директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко. – Вы боролись, старались и очень ответственно подошли к этому празднику. Мы гордимся вами! Вы выбрали спорт, вы несете в себе важные семейные традиции. Ведь семья – это главная ценность, она лежит в основе воспитания человека, формирования личности, формирования коллектива. Поэтому я совершенно уверена – то тепло, та взаимовыручка, которые существуют и которые вы культивируете внутри семьи, продолжаются и в ваших трудовых коллективах. Я желаю, чтобы и в ваших семьях, и на рабочих местах было тепло, уютно и царила такая же добрая и дружная обстановка".

В этом году команды-финалисты вместе с гостями и зрителями собирали в единую формулу элементы, необходимые для создания гармоничной, дружной семьи и искали рецепт семейного счастья. Химическое шоу, выступление артистов и, конечно, яркие и зрелищные финальные спортивные эстафеты – организаторы уверены: любимый праздник подарил всем незабываемые эмоции. В ходе упорной борьбы победителями спортивно-развлекательного шоу "Семь-Я" стала семья Смирновых из Приморского края. Команда, занявшая первое место, получила сертификат на приобретение товаров для дома и спорта.

Спортивно-развлекательное шоу "Семь-Я"(2023)|Фото: БФ "Дети России"

Спортивно-развлекательное шоу "Семь-Я"(2023)|Фото: БФ "Дети России"

Теги: "Сем я", спорт, соревнование


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