В Екатеринбурге произошел пожар в павильоне ЭКСПО
В Екатеринбурге произошел пожар в выставочном комплексе "ЭКСПО", передает корреспондент Накануне.RU.
О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.
По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, на кровле здания загорелась холодильная установка. Пожар был локализован в 22.22, в 22.30 - открытое горение ликвидировано. На месте пожара работают 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники.
Площадь пожара составила 20 "квадратов". Пострадавших нет.
Причины пожара выясняются.