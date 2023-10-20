В Екатеринбурге произошел пожар в павильоне ЭКСПО

В Екатеринбурге произошел пожар в выставочном комплексе "ЭКСПО", передает корреспондент Накануне.RU.

О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, на кровле здания загорелась холодильная установка. Пожар был локализован в 22.22, в 22.30 - открытое горение ликвидировано. На месте пожара работают 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники.

Площадь пожара составила 20 "квадратов". Пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.