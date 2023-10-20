Власти Перми вводят режим ЧС в отношении одного из домов

20 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Перми вводят режим ЧС в отношении одного из домов

В Перми c 23 октября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Из-за ухудшения состояния дома и угрозы обрушения несущих конструкций жителям необходимо покинуть здание. Расселению подлежат 76 человек.

Трехэтажный дом был построен в 1954 году. В 2021 его признали аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением комиссии и инициировали судебные разбирательства, которые длились до 2022 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошел. Его состояние вызывает опасения у экспертов.

По словам доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Константина Южакова, накануне был проведен еще один визуальный осмотр дома. Он выявил, что чердачные перекрытия находятся в аварийном состоянии, нарушены несущие конструкции и существует вероятность обрушения. Кроме того, разрушается штукатурный слой, имеются трещины на фасаде, что делает эти участки стен аварийными. Также со стороны улицы Куйбышева в доме отсутствует водосточная система.

Людям предложили переселиться в маневренный фонд или другие варианты размещения, однако на сегодняшний день с заявлением на предоставление жилого помещения в маневренном фонде никто не обратился. При необходимости жителям предоставят транспорт для вывоза имущества. В целях безопасности в выходные специалисты МБУ "Полигон" начнут устанавливать ограждение.

Теги: режим ЧС, Куйбышева 68, расселение, аварийный дом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети