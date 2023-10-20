Власти Перми вводят режим ЧС в отношении одного из домов

В Перми c 23 октября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Из-за ухудшения состояния дома и угрозы обрушения несущих конструкций жителям необходимо покинуть здание. Расселению подлежат 76 человек.

Трехэтажный дом был построен в 1954 году. В 2021 его признали аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением комиссии и инициировали судебные разбирательства, которые длились до 2022 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошел. Его состояние вызывает опасения у экспертов.

По словам доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Константина Южакова, накануне был проведен еще один визуальный осмотр дома. Он выявил, что чердачные перекрытия находятся в аварийном состоянии, нарушены несущие конструкции и существует вероятность обрушения. Кроме того, разрушается штукатурный слой, имеются трещины на фасаде, что делает эти участки стен аварийными. Также со стороны улицы Куйбышева в доме отсутствует водосточная система.

Людям предложили переселиться в маневренный фонд или другие варианты размещения, однако на сегодняшний день с заявлением на предоставление жилого помещения в маневренном фонде никто не обратился. При необходимости жителям предоставят транспорт для вывоза имущества. В целях безопасности в выходные специалисты МБУ "Полигон" начнут устанавливать ограждение.