105-летие Государственной архивной службы Владимирской области отметили торжественно

20 октября в Доме дружбы прошло торжественное мероприятие, посвящённое 105-летию государственной архивной службы Владимирской области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

На него собрались архивные работники со всего региона. Поздравить их пришли первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов, министр по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Виталий Родькин, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов и председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин.

«Архивы решают важнейшую задачу сохранения исторической памяти. В Государственном архиве Владимирской области хранятся миллионы документов, среди них 83 уникальных – зарегистрированных в федеральном реестре. Среди регионов нашей страны – это лучший показатель. Самый ранний документ датирован 1543 годом», – отметил Дмитрий Лызлов.

Государственная архивная служба региона является большой системой, которая ежегодно совершенствуется и внедряет новые технологии работы с документами. Сотрудники архива отмечают, что последние 5 лет работы учреждения были насыщенными и максимально продуктивными. Вышло 5 сборников по истории Владимирской области, регулярно проводятся выставки документов. Кроме того, в последнее время госархив уделяет большое внимание работе в социальных сетях.

«Архивному делу уделяется большое внимание со стороны Губернатора Александра Авдеева. Впервые в областном бюджете на 2024 год у нас заложены 123 млн рублей на развитие архивов. На эти средства мы приведём в порядок государственный архив на Октябрьском проспекте. Там впервые в стране будет установлена автоматическая система пожаротушения. К 2025 году планируется выделить финансирование на ремонт муниципальных архивов», – сообщил Виталий Родькин.

«К 1000-летию Суздаля мы готовим сборник документов, посвящённых городу-музею. Отбираем самые интересные, ценные и малоизвестные документы, которые расскажут о развитии города в губернский период. Сборник будет проиллюстрирован большим количеством старинных фотографий, в том числе из фондов наших выдающихся архитекторов», – поделился начальник отдела публикаций и использования документов Государственного архива области Алексей Арескин.