20 Октября 2023
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Фото: Leah Millis / Reuters

Выделенные Конгрессом США средства на помощь Украине почти закончились

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились.

"И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", - приводит его слова ТАСС.

Заявление прозвучало на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен направлению администрацией США Конгрессу запроса на дополнительные крупные бюджетные ассигнования, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю.

Американская администрация не исключает поставок Украине таких систем оружия и военной техники, которые ранее не передавались, однако новый бюджетный запрос Конгрессу США на оказание дальнейшей помощи Киеву не содержит каких-то конкретных упоминаний такой продукции, отметил Салливан.

Теги: США, Украина, Израиль, вооружение, помощь


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