Внутриквартальный проезд от Первопроходцев до проспекта Комсомольского в Сургуте будет полностью модернизирован к 31 октября

20 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: admsurgut.ru

Внутриквартальный проезд от Первопроходцев до проспекта Комсомольского в Сургуте будет полностью модернизирован к 31 октября

Внутриквартальный проезд от Первопроходцев до проспекта Комсомольского в Сургуте давно нуждался в ремонте. Так считали жители близлежащих многоквартирных домов.

и по их многочисленным просьбам Администрация Сургута внесла данный объект в число перечень самых нуждающихся в капитальном ремонте.

благоустройство, сургут(2023)|Фото: admsurgut.ru

Стоит отметить, что проезд от Первопроходцев до проспекта Комсомольский, длин которого составляет 270 метров, был передан в муниципальную собственность только в 2020 году. Ремонт здесь с тех пор не проводился.

И вот этот участок преображается на глазах. Площадь асфальтирования составила 3600 квадратных метров, площадь устройства тротуаров – 978 квадратных метров. Подрядчик начал ремонтные работы 15 сентября. На данный момент близится завершение капитального ремонта внутриквартального проезда.

благоустройство двора, сургут(2023)|Фото: admsurgut.ru

«В настоящее время проводятся работы по организации дорожного движения – установка знаков, нанесение разметки, уборка мусора. Также подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе проверки. Замечаний немного. Выполненный ремонт - большое достижение. Думаю, что сургутяне оценят, и будут довольны долгожданным, благоустроенным проездом», - рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Анна Коршунова.

Ремонт проезда предполагает также обустройство тротуаров, установление бортовых камней. Кроме того, будут предусмотрены парковочные места для автомобилей, так как рядом расположен детский сад, к которому необходим и пешеходный, и автомобильный доступ.

благоустройство двора, сургут(2023)|Фото: admsurgut.ru

Пока проезд закрыт для движения автомобилей. Однако, все работы будут, по утверждению подрядчика, завершены к 31 октября.

«На объекте мы сделали полную выемку грунта, провели коммуникации, отсыпку, устройство асфальтобетонного покрытия, тротуары, озеленение. Проезд пока закрыт. Не установлены дорожные знаки, тактильная плитка на тротуарах. Объект будет готов к сдаче 31 октября», - сообщила заместитель директора ИП «Вовчинский» Анастасия Холодарь.

В Администрации города Сургута пояснили, что ремонтируемый объект - это один из 13 квартальных проездов, которые будут обустроены и отремонтированы в 2023 году. Ремонт проезда от проспекта Пролетарского до МБОУ НШ «Перспектива» был перенесен на следующий год. Подрядчик будет установлен в результате разыгрываемого аукциона.

Теги: проезд, ремонт, тротуарная плитка, асфальтирование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети