Внутриквартальный проезд от Первопроходцев до проспекта Комсомольского в Сургуте будет полностью модернизирован к 31 октября

Внутриквартальный проезд от Первопроходцев до проспекта Комсомольского в Сургуте давно нуждался в ремонте. Так считали жители близлежащих многоквартирных домов.

и по их многочисленным просьбам Администрация Сургута внесла данный объект в число перечень самых нуждающихся в капитальном ремонте.

Стоит отметить, что проезд от Первопроходцев до проспекта Комсомольский, длин которого составляет 270 метров, был передан в муниципальную собственность только в 2020 году. Ремонт здесь с тех пор не проводился.

И вот этот участок преображается на глазах. Площадь асфальтирования составила 3600 квадратных метров, площадь устройства тротуаров – 978 квадратных метров. Подрядчик начал ремонтные работы 15 сентября. На данный момент близится завершение капитального ремонта внутриквартального проезда.

«В настоящее время проводятся работы по организации дорожного движения – установка знаков, нанесение разметки, уборка мусора. Также подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе проверки. Замечаний немного. Выполненный ремонт - большое достижение. Думаю, что сургутяне оценят, и будут довольны долгожданным, благоустроенным проездом», - рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Анна Коршунова.

Ремонт проезда предполагает также обустройство тротуаров, установление бортовых камней. Кроме того, будут предусмотрены парковочные места для автомобилей, так как рядом расположен детский сад, к которому необходим и пешеходный, и автомобильный доступ.

Пока проезд закрыт для движения автомобилей. Однако, все работы будут, по утверждению подрядчика, завершены к 31 октября.

«На объекте мы сделали полную выемку грунта, провели коммуникации, отсыпку, устройство асфальтобетонного покрытия, тротуары, озеленение. Проезд пока закрыт. Не установлены дорожные знаки, тактильная плитка на тротуарах. Объект будет готов к сдаче 31 октября», - сообщила заместитель директора ИП «Вовчинский» Анастасия Холодарь.

В Администрации города Сургута пояснили, что ремонтируемый объект - это один из 13 квартальных проездов, которые будут обустроены и отремонтированы в 2023 году. Ремонт проезда от проспекта Пролетарского до МБОУ НШ «Перспектива» был перенесен на следующий год. Подрядчик будет установлен в результате разыгрываемого аукциона.