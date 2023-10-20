20 Октября 2023
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Фото: Reuters/Amir Cohen

Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 20

Число россиян, погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта, выросло до 20. Еще семь граждан РФ числятся пропавшими без вести, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что в результате последнего обострения конфликта погибли 1400 человек, 203 находятся в заложниках, 4834 человека пострадали.

Минздрав в секторе Газа сообщает о 4137 погибших, пострадали более 13 тыс. человек.

Теги: израиль, погибшие, россияне, заложники


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