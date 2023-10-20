Глава Сургута оценил реновацию молодежного клуба

Глава Сургута Андрей Филатов побывал с визитом в обновленном молодежно-подростковом клубе шаговой доступности после завершения работ.

Помещение клуба "Факел" МБУ "Вариант" благодаря инициативному бюджетированию и городскому софинансированию было преобразовано в совершенно новое общественное пространство – "Точку" и на днях открыло двери для посетителей.

Теперь оно включает просторную коворкинг-зону, многофункциональное пространство, досуговую зону с мягким уголком, игровой приставкой и популярными "настолками", креативное пространство, студию звукозаписи.

"Здесь самая главная оценка – тех, для кого мы это делали, важен отклик. Основная идея – реализовать такие внутриквартальные пространства для молодежи до 35 лет. На мой взгляд, получилось, по тому, что я вижу. Очень важно, что это инициативное бюджетирование: такие идеи обычно живут долго, по-настоящему развиваются. Надеюсь, у нас получится ощутить целесообразность и правильность этого решения. А если так, то тиражировать по городу, при условии, что ребята будут проявлять инициативу", - оценил результаты работы Глава города Андрей Филатов.

Инициативный проект по созданию "Точки" вошел в число победителей регионального конкурса проектов 2023 г. – за него в онлайн-голосовании жители отдали более 7,5 тыс. голосов жителей. В результате окружное софинансирование составило 70% от стоимости (4,9 млн руб.).

"Проект зацепил тем, что молодежь сама занималась проектированием и наполнением пространства, которое им и нужно. Проект был просчитан, четко прописан. Ждем новых инициатив и рады поддерживать таких молодых людей", - отметил депутат городской Думы, член комиссии по отбору инициативных проектов Артем Гаврилов.

Дизайн проекта был разработан студентами кафедры дизайна Сургутского института экономики, управления и права. Представитель инициативной группы проекта Марина Фролова рассказала, что студенты с воодушевлением восприняли предложение подготовить дизайн-проект такого большого многофункционального помещения (общей площадью 300 кв. м) и были рады применить знания на практике – в ходе подготовки проекта и его реализации.

"Проект получился светлым, ярким, открытым. Образ – очень собирательным: что нам хотелось, то мы здесь и реализовали. И уже получили положительные отзывы", - сказала Марина Фролова.

МКУ "ДЭАЗиИС" провело в помещении ремонтные работы. "Вариант" приобрел современную "начинку": компьютерное, игровое и звукозаписывающее оборудование, проекторы, экраны, эргономичную мебель.

"Точка" уже открыта для посетителей. Есть план мероприятий на октябрь. Содержательное наполнение обеспечивает проектная команда студентов СурГПУ, о чем оповещает в специальном телеграм-чате. Пространства "Точки" открыты для всех желающих до 35 лет. При этом кружковая деятельность продолжена в полном объеме в новых комфортных условиях, чему рады руководители кружков, их воспитанники и родительская общественность. Ожидается, что благодаря реновации общее число посетителей площадки превысит 500 человек в месяц.

"Точка" – успешный сургутский опыт перехода от модели традиционного клуба с набором кружков к современному молодежному центру согласно "Стандарту учреждения молодежной политики", утвержденному Росмолодежью. По словам заместителя директора департамента культуры и молодежной политики Евгения Лаптева, курс на реорганизацию форматов клубов, центров для детей и молодежи реализуется последовательно и будет продолжен. В следующем году, например, планируется обновить клуб "Горизонт" на ул. Островского, открыв на его базе "Арт-точку" как стартовую площадку для творческих проб и начинаний молодежи. Есть планы по трансформации клубов "Амулет" и Молодежного ресурсного центра.

"Сегодня Андрей Сергеевич Филатов поддержал наше движение вперед. Мы уже понимаем, какие объекты требуют обновления, и выстроим дорожную карту, какие из них в приоритете. Думаю, еще четыре-пять клубов по месту жительства мы должны сделать – они требуют кардинального пересмотра и обновления, не только внутреннего, но и содержательного. Есть и другие идеи в рамках коллаборации с коллегами из других отраслей", - рассказал Евгений Лаптев.