Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины

20-летняя шведская радикальная экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины. В своих соцсетях она опубликовала фото, на котором вместе с соратниками держит в руках плакат в поддержку сектора Газа.

"Мы солидарны с Палестиной и сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших мирных жителей", - написала Тунберг.

Также она опубликовала ссылки на "некоторые аккаунты, где можно найти дополнительную информацию о ситуации и о том, как можно помочь".

В адрес Тунберг тут же посыпались обвинения, некоторые пользователи предлагают заблокировать ее аккаунты.

Накануне в Лондоне Тунберг было предъявлено обвинение в неповиновении полиции и нарушении общественного порядка – вместе с другими активистами она пыталась сорвать энергетический форум и устроила демонстрацию.