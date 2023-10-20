«По стопам дедов и отцов – за мир без нацизма»: группа добровольцев из Владимирской области отправилась на службу по контракту

Новые группы добровольцев Владимирской области заключили на этой неделе контракт с Министерством обороны России и отправились в учебные подразделения для подготовки к боевым действиям в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Правительства региона. Бойцов провожали представители Правительства региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, юнармейцы, ветераны, родные и друзья.

«Вы сегодня выступили на защиту своих родных, Владимирской земли, всей нашей страны, готовы с честью исполнить свой воинский долг. За это мы все вас благодарим. Точно знаем, что владимирские бойцы служат хорошо, слаженно, поэтому среди них уже более 50 человек награждены государственными наградами – орденами и медалями. Желаю вам с умом пройти подготовку в учебных частях, максимально подготовиться к выполнению боевых задач. Уверен, вы исполните приказы командования и приблизите нашу общую Победу. Здоровья вам, крепости духа и скорого возвращения домой», – напутствовал контрактников министр региональной безопасности Сергей Полузин.

Пожелала бойцам скорейшей победы и заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина: «Каждую неделю мы провожаем на службу ребят, и должна сказать, что со многими мы поддерживаем связь, общаемся, отправляем им посылки, добрые письма, весточки из родных мест. Переживаем и волнуемся за каждого. Общаемся и с вашими родными, чтобы если нужно – помочь, подставить плечо, поддержать».

«Казачество всегда стояло на страже Отечества. И сегодня, вместе, единым фронтом сражаемся за нашу страну против фашизма. Желаю каждому из вас здоровья и сил выстоять в этой борьбе», – обратился к строю атаман Владимирской области Михаил Петрусенко.

Хорунжий Александровского станичного казачьего общества Роман на СВО отправляется во второй раз. «Дело казаков испокон веков – война, поэтому мы будем служить именно до конца, это наше твёрдое решение. Нашей стране нужен мир, поэтому будем сражаться с врагом до нашей полной победы. В ней я не сомневаюсь», – отметил боец.

Принимают решение идти на службу по контракту люди разных гражданских специальностей. Нередко среди них оказываются и медики. Двое врачей из Владимира и Мурома решили оказывать медпомощь в зоне СВО.

Ихтиор из Таджикистана работает врачом-дерматовенерологом и уверен, что на фронте медики нужны: «Иду служить за Родину, как раньше наши деды служили. По их стопам мы идём. Призываю соотечественников последовать моему примеру».

Его коллега, врач-терапевт владимирской городской больницы №6 Илесжон тоже родом из Таджикистана. Он тоже заключил контракт и медиком отправляется в зону спецоперации. «Буду работать врачом, оказывать первую помощь при ранениях, если потребуется – и хирургическую. В первую очередь, иду за Родину. Россия – наш общий многонациональный дом. Фашизм не имеет национальности, его нужно искоренять, выжигать, уничтожать. Наши деды тоже воевали, сражались за то, чтобы мы могли жить и растить детей. Теперь пришёл наш черед», – уверен контрактник.

Традиционно проводить бойцов пришли учащиеся владимирских школ. Ребята исполнили для них патриотические песни и прочитали стихи. Для отправляющихся на службу бойцов прозвучал священный марш «Прощание славянки».

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, насайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.