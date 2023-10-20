20 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В лесах Югры официально завершен пожароопасный период

С 20 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте недропользования.

В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров: 174 ландшафтных пожара на площади 28076,23 га, 675 лесных пожаров на площади 65444,79 га, семь возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

Среди причин возникновения возгораний – грозовая активность (64% случаев), и человеческий фактор, переход огня с иной категории земель (36% случаев). При этом весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности.

Теги: лес, пожароопасный период, лесные пожары


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