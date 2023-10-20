МОК отверг обвинения Путина в "этнической дискриминации"

Международный олимпийский комитет (МОК) не согласился с обвинениями Владимира Путина в адрес организации.

Накануне президент РФ заявил, что российских спортсменов дискриминируют по национальному признаку, а участие в Играх является правом человека.

В МОК считают иначе.

"Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией", - говорится в заявлении комитета.