В Тюменской области подростка подозревают в изнасиловании сестры

В Тюменской области подростка обвиняют в изнасиловании малолетней сестры, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Исетский районный суд взял его под стражу.

Сообщается, что события, о которых идет речь, произошли в августе 2023 года. Девочка никому не рассказывала о произошедшем. Решилась рассказать маме, только когда старший брат продолжил к ней приставать. Мать сразу же обратилась в полицию.

По решению суда подросток взят под стражу и помещен на период следствия в СИЗО до 18 декабря 2023 года. Сам он свою причастность не отрицал и не возражал против заключения его под стражу.