20 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Центрального банка России

ЦБ выпустил монеты с персонажами мультика "Аленький цветочек"

Центральный банк России выпустил в обращение памятные монеты "Аленький цветочек" – из серии "Российская (советская) мультипликация".

Монета выпущена в трех вариациях: серебряная номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

"Полнометражный мультфильм был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Это одна из вариаций сюжета о любви красавицы и чудовища. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман", - напомнили в пресс-службе ЦБ.

Монета с аленьким чветочком.(2023)|Фото: пресс-служба Центрального банка России

Теги: монета, цб, аленький цветочек, деньги


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