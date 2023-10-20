ФСБ сообщила о росте мошенничества с госслужащими

Управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества. Цель махинаций – получение от сотрудников госучреждений персональных данных ради с хищения денег.

Преступники используют подменные номера телефонов и аккаунты в соцсетях, пишет ТАСС. Получив необходимые сведения, мошенники говорят жертвам о якобы проводимой правоохранительными органами проверке, после чего заставляют перевести им деньги или "отписать" имущество.

Напомним, в марте 2023 г. стало известно, что за 2022 г. Росфинмониторинг вместе с правоохранительными органами прекратили работу 11 финансовых пирамид. Было заведено более 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников.

Отмечалось, что самыми распространенными схемами у мошенников к началу 2023 г. являлись получение кредитов по поддельным документам, заключение договоров без намерения их исполнять, телефонное мошенничество и создание сайтов-двойников крупных компаний и магазинов.