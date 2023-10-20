20 Октября 2023
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Фото: Kremlin.ru

Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства заехал в Ростов, когда возвращался из Перми. Во время визита Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС России, генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации, передает ТАСС.

Напомним, в августе Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове. До этого, в марте, президент приезжал в штаб, когда впервые посещал Мариуполь.

В апреле Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и "Восток", заслушал военачальников, поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар списки икон. Поездки Путина в штаб "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились. Военное руководство до последнего момента не было в курсе, что президент лично приедет на совещания, заявлял Песков.

Теги: путин, ростов-на-дону, штаб вс рф


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