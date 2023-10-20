20 Октября 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральское предприятие ЖКХ заплатит 300 тысяч пострадавшему работнику

В Североуральске суд взыскал компенсацию в пользу сотрудника, получившего серьезную травму на работе.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадавший уралец трудился механиком по ремонту транспорта в МУП "Управление ЖКХ". В октябре 2022 года с ним произошел несчастный случай на работе и был нанесен тяжкий вред здоровью.

Мужчине поставили диагноз "закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением". Он проходил длительное лечение и реабилитацию, но так до сих пор и не оправился от травмы.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель не выплатил никакой компенсации пострадавшему сотруднику. После этого прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать деньги.

Североуральский городской суд взыскал с МУП "Управление ЖКХ" компенсацию морального вреда в пользу работника. Предприятие обязано выплатить ему 300 тысяч рублей.

Теги: компенсация, предприятие, Североуральск


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