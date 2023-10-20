Почетный знак Юрия Ножикова «Признание» вручил выдающимся землякам Александр Ведерников в Заксобрании Иркутской области

В Законодательном Собрании Иркутской области прошла торжественная церемония вручения Почетного знака Юрия Ножикова «Признание». Награду ежегодно присуждают жителям за особые заслуги в развитии Приангарья, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Почетные знаки вручил спикер регионального парламента Александр Ведерников, в церемонии приняли участие дочь Юрия Ножикова Татьяна Хомякова, заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова, министр образования Максим Парфенов, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, сенатор Российской Федерации Сергей Брилка и депутаты Законодательного Собрания.

Александр Ведерников напомнил, что парламентарии включили Почетный знак «Признание» в перечень государственных наград Иркутской области.

«Сегодня наш золотой фонд Иркутской области пополнился еще двумя жемчужинами. Очень символично, что педагогам Почетный знак мы вручаем именно в Год педагога и наставника, объявленный нашим Президентом Владимиром Путиным. Елена Юрьевна и Галина Петровна – педагоги с большой буквы, которые всю свою жизнь дарили детям тепло своих сердец. Но даже не в этом их самая большая заслуга – они смогли собрать вокруг себя коллективы своих единомышленников, всегда были новаторами в своих сферах», - сказал Александр Ведерников. Спикер добавил, что в регионе учреждена еще одна награда для работников педагогической сферы – знак отличия «Почетный наставник Иркутской области».

На 70-й сессии депутаты Законодательного Собрания приняли решение о награждении Почетным знаком директора лицея ИГУ Елены Кузьминой и директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» Галины Самсоновой.

«Воспринимаю награду, врученную мне сегодня как награду для всего педагогического коллектива, как признание образования города Иркутска», - сказала Елена Кузьмина. А в Год педагога и наставника вручение этой награды двум педагогическим работникам говорит о важной большой роли образования в эффективном преобразовании Иркутской области».

Галина Самсонова обратилась к депутатам с просьбой обращать особое внимание на охрану детства в Иркутской области. «Мне бы очень хотелось и, думаю, не только мне, а всем, кто работает с детством, чтобы то доброе и хорошее, что воплотили депутаты предыдущих созывов, осталось с вами. Чтобы вы остались верными и надежными защитниками детства, чтобы не жалели сил, не жалели времени и не жалели денег».

Почетный знак «Признание» Юрия Абрамовича Ножикова вручают с 2011 года, за это время награды удостоены 26 заслуженных жителей области.