20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Тройка с минусом: Минпрос установил минимальные баллы для поступления в педвузы

Минпросвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы, которые находятся в ведении министерства. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Чтобы поступить в педагогическое высшее учебное заведение, абитуриентам достаточно набрать 42 балла по русскому языку и обществознанию, 39 баллов – по математике, физике, химии и биологии, 40 баллов – по литературе и географии, 35 – по истории, 30 – по иностранному языку, 44 – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Это соответствует "твердой двойке" или слабой тройке.

Как сообщалось, власти намерены допустить к работе в школе выпускников колледжей. Председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов считает, что это делается для того, чтобы менее квалифицированным кадрам платить меньше. Многие учителя ожидают еще большего притока в школы недоучек.

Как отмечают учителя и эксперты, выпускники педвузов очень неохотно идут работать в школу из-за мизерной зарплаты. В большинстве регионов зарплата учителя на ставку всего около 20 тысяч.

Теги: ЕГЭ, вузы


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