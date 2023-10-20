Российскую финансовую разведку исключили из группы "Эгмонт"

Членство Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" приостановлено, об этом сообщается на сайте международной организации, занимающейся координацией в борьбе с финансовыми преступлениями.

Таким образом группа попытается сохранить "репутацию в мировом пространстве противодействия отмыванию денег финансированию терроризма".

Группа "Эгмонт" – международная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки 170 стран. Она создана в июне 1995 года, Россия была принята в группу "Эгмонт" в июне 2002 года.