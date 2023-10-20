20 Октября 2023
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Фото: Департамент здравоохранения Югры

Югорские медики эвакуировали младенца из ЯНАО

Врачи из Нижневартовска эвакуировали младенца из ЯНАО для оказания медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Сразу после рождения у ребенка была диагностирована тяжелая врожденная патология: атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем.

На помощь пришли медики "Центра медицины катастроф" из соседнего региона: врач Константин Бабич, фельдшер Рустам Юсупов, водитель Бахадир Матенов.

санавиация, ребенок, эвакуация(2023)|Фото: Департамент здравоохранения Югры

Спустя всего сутки новорожденный, находясь в специальном кювезе, на аппарате искусственной вентиляции, в сопровождении неонатолога из соседнего региона, был доставлен бортом санавиации в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска.

Теги: младенец, медицина катастроф, патология, младенец


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