На Урале мать отправили в колонию за истязание собственных детей

Жительница Среднего Урала осуждена за истязание своих собственных детей. Ближайшие несколько лет женщина проведет в колонии.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осужденная на протяжении целых 9 месяцев истязала двух своих несовершеннолетних детей – мальчиков 2011 и 2019 годов рождения. Также она угрожала убийством младшему сыну.

"Женщина, находясь в состоянии опьянения, периодически наносила детям телесные повреждения, в том числе сталкивая со стула, с детской кроватки, хватая за волосы. Кроме того, осужденная, положив малолетнему ребенку на лицо синтетическую подушку и с силой надавив на нее, высказала угрозу убийством", - говорится в материалах уголовного дела.

Каменский районный суд вынес свой приговор: 3,5 года колонии общего режима. Также с матери в пользу детей взыскано 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как добавили в прокуратуре, в настоящее время мальчики проживают с отцом.