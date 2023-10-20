США провели испытания на ядерном полигоне в день решения Госдумы по ДВЗЯИ

США провели подземные испытания на ядерном полигоне в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как сообщило американское Минэнерго, на полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Эксперимент был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз, передает РИА Новости.

18 октября Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Совфед рассмотрит документ 25 октября.

Напомним, что о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ 5 октября заявил глава страны Владимир Путин, а уже 12 октября общественность узнала, что профильный комитет Госдумы подготовил соответствующий законопроект. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что американские конгрессмены обратились к российским коллегам с предложением не отзывать ратификацию, хотя сами ее так и не приняли.