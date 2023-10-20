Полицейские задержали когалымца, скрывавшегося более 20 лет в Тюмени

Полицейские из Когалыма задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске более 20 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

52-летний мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, жил в Тюмени. По информации ведомства, в 1998 году злоумышленник вместе со своим знакомым напал на местного жителя на дороге Когалым - Сургут. Они забрали у потерпевшего автомобиль. В 1999 году подозреваемый скрылся из города, после чего был объявлен в розыск.

В результате слаженных действий полицейских злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания для последующей передачи инициатору розыска в Когалым.