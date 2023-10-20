20 Октября 2023
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Фото: Администрация Сургутского района

Андрей Трубецкой рассказал о начале работы загородного комплекса "Черный лис" в Сургутском районе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о начале работы загородного комплекса для семейного отдыха "Черный лис". Этот проект победил в конкурсе грантов на развитие бизнеса в 2022 г. Детали Андрей Трубецкой привел в своем telegram-канале.

ООО "Северинвестпроект" направило 15 млн рублей на строительство газопровода. Ветка готова на 80%, ее ввод в эксплуатацию планируется в конце года. После этого комплекс полностью перейдет с электрического отопления на газовое. Тогда функционировать начнут все 15 домиков комплекса. Пока гостей принимают только три. Предприниматель вложил в развитие проекта не менее 30% от размера гранта – таковы условия конкурса.

осень, загородный комплекс, база отдыха, сургутский район(2023)|Фото: admsr.ru

осень, загородный комплекс, база отдыха, сургутский район(2023)|Фото: admsr.ru

В прошлом году власти по просьбам предпринимателей Сургутского района увеличили размер грантовой поддержки с 5 до 15 млн руб. Для определения грантополучателей проводят специальный конкурс. В приоритете – проекты по импортозамещению, инновационные или молодежные проекты. Заявиться на участие может любой предприниматель, кто работает и платит налоги в Сургутском районе. Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе этого года, который продлится до 2 ноября.

"Мы нацелены на развитие бизнеса в Сургутском районе и на создание таких инфраструктурных проектов. Это – рабочие места, налоговые поступления в бюджет муниципалитета и, как следствие, строительство новых социальных объектов, развитие наших поселений", - полагает Андрей Трубецкой.

андрей трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой - глава Сургутского района

Глава Сургутского района напоминает, с 2014 г. администрация муниципалитета направила на поддержку бизнеса более 170 млн руб., это окупилось 2,5 млрд руб. в виде налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства. Девять лет назад в районе были 1,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, сегодня их уже более 8,5 тыс.

Загородный комплекс "Черный лис", Сургутский район(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

Загородный комплекс "Черный лис", Сургутский район(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

Теги: Сургутский район, "Черный лис", малый и средний бизнес, грант, андрей трубецкой


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