Рейтинг "Эксперт РА": Инвестпривлекательность Ленобласти - уровень "очень высокий"

Накануне стало известно, что Ленинградская область улучшила свои позиции в рейтинге Рейтингового агентства «Эксперта РА» и за последний год поднялась в ранжировании инвестиционной привлекательности регионов России до подгруппы А-2 «Очень высокий уровень».

«Доверие инвесторов — значимый индикатор, оно остается неизменным, несмотря на санкционное давление. Сегодня экономика Ленобласти подтвердила свою устойчивость, а администрация региона - системную и ответственную работу с инвесторами», — прокомментировал результаты рейтинга губернатор Александр Дрозденко.

Отметим, исследование составляется агентством «Эксперт РА» по данным Росстата России, ЦБ РФ, Федерального казначейства, МВД России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), Единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС).

Важно отметить, что эксперты, работавшие над составлением рейтинга, подчеркивают - риски от вложения капитала в условиях беспрецедентных санкций усилились особенно в западных приграничных регионах страны. Но это обстоятельство не помешало Ленобласти показать позитивную динамику в части работы с инвесторами, что, безусловно, является знаковым показателем эффективности командной деятельности региональных властей.

Очевидно, что экономическая ситуация требует кардинальной перенастройки во всех сферах развития. Профессионалы, составлявшие рейтинг "Эксперт РА", отмечают, что социально-экономическое развитие регионов трансформируется и на фоне этого органам власти регионов, чтобы сохранить и обеспечить инвестиционную привлекательность территорий, приходится комплексно и оперативно перенастраивать работу с инвесторами, осуществлять не просто координацию реализации проектов, а систематически помогать, сопровождать инвестпроекты.

Специалисты правительства Ленинградской области помогли зарегистрировать в личном кабинете инвестора системы "Зеленый коридор" только за 1 квартал 2023 года 54 новых инвестиционных проекта. По данным Агентства экономического развития Ленинградской области, это почти в 2 раза больше всего первого полугодия 2022 года.

«Создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов – это задача всех уровней власти, в том числе и муниципальных. Мы продолжим повышать качество сервисов, автоматизировать и цифровизировать процессы, так как именно это помогает сокращать сроки, делает все процедуры прозрачнее. К личному кабинету инвестора в системе «Зеленый коридор» в настоящее время уже подключены 8 районов области, до конца текущего года – остальные 10 районов смогут использовать систему «единого окна», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Директор Агентства экономического развития Ленобласти Анастасия Михальченко подтверждает, что в регионе отмечается увеличение интереса к сопровождению инвестпроектов, а «Зеленый коридор» позволяет упростить и ускорить процедуры взаимодействия бизнеса, власти, ресурсоснабжающих организаций.

Итог совместной работы региональных властей, инвесторов и федеральных структур отражается в показателях экономического развития региона - в Ленобласти индекс промышленного производства в январе-июле 2023 года составил 106,9% к уровню прошлого года.

Напомним, совсем недавно Ленинградская область в другом рейтинге по версии платформы "ИНФАГРИН" вошла в ТОП-10 субъектов РФ-лидеров устойчивого развития.

«Экономика Ленинградской области доказала свою устойчивость, несмотря на санкционное давление инвестиционная активность растет, проекты реализуются. Бизнес доверяет нашему региону, инвесторы приходят надолго и вкладываются не только в производственные активы, но и в социальную сферу. Развитие экономики тесно переплетены и с вопросами экологии: Ленинградская область входит в десятку лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства, мы успешно развиваем ООПТ (особо охраняемые территории), активно ликвидируем несанкционированные свалки, совместно с компаниями реализуем проекты по климатической повестке», ― отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В рейтинге "Эксперта РА" также отмечено, что регион 47 входит в топ-10 субъектов РФ по качеству жизни. А этот показатель уже является прежде всего характеристикой социального самочувствия населения, которое в Ленинградской области остается позитивным.