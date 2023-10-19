20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Андрей Ярославцев переизбран главой Качканара

Андрей Ярославцев снова займет кресло главы Качканарского городского округа. О результатах переизбрания сообщает пресс-служба мэрии, добавляя, что решение депутатов было единогласным. На своем посту градоначальник пробудет до 2028 года.

Напомним, Андрей Ярославцев занял кресло мэра Качканара в 2018 году. До этого он прошел долгий путь через работу на Нижнетагильском металлургическом комбинате, куда устроился в 1988 году. Спустя пять лет он поднялся до руководителя отдела планирования, оценки и развития персонала Управления комбината. А с 2009 и до 2018 года занимал должность директора по персоналу ООО "Евраз-Холдинг".

Теги: Андрей Ярославцев, мэр, Качканар


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