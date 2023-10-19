19 Октября 2023
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Фото:youtube.com

России пришлось поднять Су-27 из-за военных британских самолетов

Российские средства контроля воздушного пространства 19 октября обнаружили над акваторией Черного моря три приближающихся к границе РФ объекта. Для недопущения пересечения государственной границы, российским военным пришлось поднять в воздух два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - сообщили военные.

После того, как иностранные самолеты заметили приближение российских истребителей, они сразу развернулись и стали отдаляться от границы РФ.

"Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - добавили в пресс-службе ведомства.

Теги: истребитель, Су-27, Британия, самолет, ВВС


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