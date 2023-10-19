В Минске убийцу ребенка приговорили к смертной казни

В Минске суд приговорил Александра Таратуту к смертной казни за жестокие издевательства и убийство трехлетнего сына. Его жена Анастасия приговорена к 25 годам колонии – максимально возможному наказанию в Белоруссии для женщин. Также обоих супругов будут принудительно лечить от алкоголизма, сообщают белорусские СМИ.

Приговор вынесен, но в силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Также в отношении обоих супругов ведется процесс лишения их родительских прав – у них есть еще двое детей.

Эксперты установили, что ребенка били, он голодал, а затем был убит на глазах у сестер.