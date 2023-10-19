Израиль развернул флот подлодок в Средиземном море для сдерживания Ирана

Израиль развернул флот подлодок в Средиземном море для сдерживания Ирана и "Хезболлы", сообщило израильское издание Bhol.

Как говорится в публикации, "с первого дня войны в Средиземном море была развернута 7-я флотилия подводных лодок".

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой. Также Штаты объявили, что отправят в восточную часть моря вторую авианосную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.

С предостережением по этому поводу выступил Иран, представители которого отметили, что в конфликт на Ближнем Востоке могут включиться "новые игроки".