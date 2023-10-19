Махонин рассказал Путину о наземном метро и реконструкции спортивных объектов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита в Пермь президента России Владимира Путина представил ему итоги инфраструктурной и событийной программы "Пермь-300", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Доклад прошел в рамках осмотра стенда "Спорт – стране" в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Махонин отметил, что программа стартовала в 2018 году по указу главы государства. Тогда в ней было 90 проектов. Сегодня в программу "Пермь-300" включено 240 проектов – от инфраструктурных объектов до обновления облика города. Более подробно губернатор остановился на нескольких ключевых направлениях, реализуемых в ходе программы 300-летнего юбилея краевой столицы.

В частности, он рассказал о развитии транспортной инфраструктуры: обновился парк транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах – появилось 1 200 автобусов, в Перми обновилось порядка 800 автобусов. Сейчас средний возраст транспортных средств – три года. Кроме того, региональные власти нацелены в ближайшее время полностью заменить трамваи на низкопольные. Также в регионе активно развивается наземное метро. В планах – в 2024 году запустить по Каме первый электротранспорт.

Еще одно направление в работе краевых властей в рамках программы "Пермь-300" – обновление общественных пространств города. Это реконструкция действующих и строительство новых парков, скверов и других мест отдыха – всего порядка 47 объектов во всех районах Перми. В том числе преображены основные улицы Перми: Комсомольский проспект, улицы Сибирская и Ленина.

"Жители это оценивают по достоинству. Кроме того, Пермь улучшила показатели индекса качества городской среды –по итогам 2022 года среди городов-миллионников поднялась на седьмое место", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Также глава региона рассказал о реконструкции многофункционального спортивного комплекса "Энергия", стадиона "Юность", планах по строительству многофункциональной арены.

В завершении доклада, Дмитрий Махонин поблагодарил федеральные власти и лично Владимира Путина за помощь в развитии края, а также за возможность принять на пермской земле Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава".