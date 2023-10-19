Путин велел разобраться с "дельцами", которые тащат молодых хоккеистов за границу

Владимир Путин поставил довольно необычную задачу перед президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. Глава государства предложить разобраться с массовым отъездом российских хоккеистов за границу, при этом никаких правовых оснований для ограничений у властей нет, и, собственно, сам президент это тут же и признал.

"Я уже много раз об этом говорил — надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный… Я же уже много раз говорил, мало что делается в этом плане. И Минспорт хочу попросить вернуться к этому вопросу, ну и федерацию тоже. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, а ущерб это нам наносит очевидный", - заявил Путин на совещании по развитию спорта в России.