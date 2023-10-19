В Югре полицейский попался на получении взятки более чем в один миллион рублей

Бывшего полицейского из Октябрьского района будут судить за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2023 года участковый уполномоченный ОМВД России по Октябрьскому району получил взятку в виде имущества от коммерческой организации за непривлечение водителей юридического лица к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и беспрепятственное осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма взятки составила более 1 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.