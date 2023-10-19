Приставил нож к горлу и стал душить. В Екатеринбурге мужчину подозревают в попытке убить 2-летнюю племянницу

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего уральца по подозрению в незаконном лишении свободы и покушении на убийство своей двухлетней племянницы. Подробности жуткого инцидента Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По версии следствия, все произошло около 07.00 18 октября текущего года в квартире по улице Машиностроителей. Находясь в гостях у 24-летней сестры и ее двухлетней дочери, мужчина неожиданно схватил ребенка и приставил ей к горлу консервный нож и вилку. Девушка сразу позвонила в полицию, пока ее брат заперся с племянницей в ванной. Когда же полиция прибыла на место, мужчина попытался задушить девочку, но был вовремя остановлен правоохранителями.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. К тому времени, как мать девочки впустила полицейских в квартиру, злоумышленник заперся с ребенком в ванной, при этом фигурант выдвигал невнятные требования и вел себя агрессивно, угрожая малолетней. Вскрыв дверь в ванную, сотрудники полиции пытались уговорить мужчину отпустить девочку, но в ходе переговоров он внезапно начал душить ребенка. Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали неадеквата. При этом серьезных повреждений девочке он нанести не успел", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Там также добавили, что подозреваемый является родным дядей девочки. Мужчина проживал в Асбесте и уже имел судимости за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью. В Екатеринбург он приехал в гости к сестре. По ее словам, брат начал вести себя нервно уже накануне, а утром стал высказывать угрозы, схватил ребенка и закрылся в ванной комнате.

Полицейские поместили задержанного в медицинское учреждение. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. В ходе следствия будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении фигуранта. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.