Открытие первого ресторана Rostic's в Екатеринбурге отметили тортом в виде баскета курицы

Сегодня, 19 октября, в Екатеринбурге официально открылся первый ресторан сети Rostic's, которая приходит на смену KFC. Он располагается по адресу 8 Марта, 8В возле станции метро "Площадь 1905 года". Открытие отметили специальным тортом в виде огромного баскета курицы.

Ребрендингом ресторанов KFC и развитием сети Rostic's в Екатеринбурге, Свердловской области и в целом на Урале занимается компания "Интернэшнл Ресторант Брэндс" (ИРБ). До конца осени этого года планируется завершить переход под бренд Rostic's шести оставшихся точек в Екатеринбурге.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции генеральный директор ИРБ Артур Хафизулин, компания планирует в ближайшие пять лет открыть более 40 ресторанов, около 10 из которых – в Екатеринбурге. По его словам, в 2024 году на Урале планируется открыть семь новых Rostic's, в том числе один в Екатеринбурге. А до 2028 года должны открыться рестораны во всех городах Свердловской области с населением более 40-50 тысяч человек.

Как сообщила генеральный директор компании "Юнирест" (управляет брендами Rostic's и KFC в России) Татьяна Шаманская, к концу года под брендом Rostic's будет работать уже порядка 700 ресторанов по всей стране, а завершить ребрендинг планируется в 2024 году. Что касается позиций меню и цен на блюда, пока что никаких перемен не планируется.

"Изменения однозначно будут, но не прямо сейчас, потому что сейчас у нас ответственный момент перехода. Пока наша задача – обеспечить полное наследие и сохранить все то, что есть. Но как только мы завершим – думаю, к середине следующего года, а может, даже и раньше – будем работать над расширением меню. Будем радовать наших гостей новинками и новыми вкусами", - рассказала Шаманская, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, ценовая политика по сравнению с KFC останется неизменной.

"С точки зрения цен мы делали и будем делать ровно то, что реализовывали через нашу ценовую политику всегда. Самое важное – оставаться максимально доступными и конкурентоспособными", - добавила Татьяна Шаманская.

После торжественной церемонии открытия с перерезанием красной ленточки вынесли торт в виде огромного баскета курицы. А затем представителям СМИ показали служебные помещения ресторана.

Как рассказали управляющие заведением, сроки годности курицы проверяются ежечасно. Панировка мяса происходит вручную, а в среднем сотрудники моют руки до 80-100 раз в день. Для панировки используют две ванны – с оригинальной и острой смесью, поэтому вкусы никак не пересекаются. Смесь готовится в ресторане также вручную, после каждых двух циклов панировки ее просеивают, чтобы курица оставалась вкусной и не пересоленной.

После этого мясо отправляется во фритюр. Их два вида – открытый и закрытый, чтобы вкус и аромат не смешивались. Оба фритюра полностью автоматизированы. Как пояснили сотрудники, для того, чтобы приготовить 80 куриных ножек, требуется 14,5 минут. Почти вся оригинальная продукция жарится под давлением – масло не проникает в волокна, благодаря чему курица получается хрустящей снаружи и сочной внутри.

Также показали технологию приготовления картофеля фри, который является одним из самых популярных блюд. После того, как картошку достанут из фритюра, ее солят и перемешивают ровно шесть раз – таков стандарт приготовления.

Продемонстрировали и зону приготовления напитков, где делают, в том числе, коктейли и мороженое.

"В этом и заключается концепция "умной кухни" – мы знаем каждую минуту, что происходит с заказом гостя", - заверила операционный директор "Юнирест" Ольга Елисеева.