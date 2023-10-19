19 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области ужесточили наказание за нарушения при выгуле собак

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании приняли законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушения при выгуле собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По новым правилам владельцев животных будут штрафовать за выгул мелких собак без поводка, а крупных (до 40 см) — без поводка и намордника. Штраф придется заплатить и тем, кто выгуливает собаку, будучи пьяным, а также тем, кто в одиночку выгуливает несколько крупных собак, а также если ребенок до 14 лет в одиночку выгуливает потенциально опасные породы собак и если животное выпущено на самовыгул.

Сумма штрафа составляет от 1000 до 5000 рублей.

"Реализация законопроекта позволит повысить личную ответственность владельцев домашних животных, предупредить нарушения в сфере выгула собак и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными", - подчеркнули в прокуратуре.

Теги: штрафы, выгул собак, намордник, поводок


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