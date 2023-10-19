19 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывшего замминистра здравоохранения Дагестана подозревают во взятках на 88 миллионов

На бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана завели уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, речь идет о сумме в 88 млн руб., "заработанных" Мазаем Рамазановым на госконтрактах. По информации Telegram-канала Shot, мужчина помещен под домашний арест.

На пост замминистра здравоохранения республики Рамазанов был назначен в 2018 году. В 2019-м, как считает следствие, он наладил схему, по которой местная предпринимательница получала выгодные госконтракты за 10% "отката" по каждой сделке.

В 2022 году Рамазанов уволился по собственному желанию. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Теги: мазай рамазанов, взятка, дагестан, чиновник, здравоохранение


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