В Кольцово на несколько часов задержали рейс Red Wings

В аэропорту "Кольцово" пассажиры авиакомпании Red Wings несколько часов прождали свой вылет. Рейс RWZ1139 Екатеринбург (Кольцово) - Бухара был отложен из-за проблем с шасси.

"Находясь на исполнительном старте, КВС RRJ-100 доложил об отказе одного канала управления передней стойкой шасси. Принял решение зарулить на стоянку", - сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Согласно онлайн-табло "Кольцово" рейс RWZ1139 должен был вылететь еще вчера (18 октября) в 23.50 по местному времени, однако фактически самлет взлетел только в 03.43 19 октября.

Напомним, еще в августе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Причиной стало то, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Ждать вылета пассажирам пришлось в некомфортных условиях.

Но с окончанием августа проблемы у компании не пропали. О черной взлетной полосе Red Wings мы рассказывали ранее.