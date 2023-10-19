19 Октября 2023
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Фото: Яндекс.Карты

В Перми, куда сегодня прибыл Путин, "в целях безопасности" заварили двери в гаражи

В Перми, предположительно, из-за визита президента РФ Владимира Путина полностью перекрыт Восточный обход. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным сервиса, движение будет закрыто с 12.35 до 14.00.

В связи с визитом Путина в Пермь перекрыт Восточный обход Перми(2023)|Фото: Яндекс.Карты

В соцсетях жители города публикуют фотографии пробок.

"Шоссе встало. Все большегрузы останавливают", "После ИВЫ все стоит", "Выезд из Голованово перекрыли. Пропускают только автобусы. Стоим уже 30 минут. Вся восточка стоит. Всех разворачивают", - пишут подписчики telegram-канала "ЧП Пермь".

Голованово, перекрытие дороги, визит Путина(2023)|Фото: t.me/chp_59_perm

перекрытие дороги, визит Путина(2023)|Фото: t.me/chp_59_perm

В одном из кооперативов, по данным Properm.ru, заварены двери гаражей. Собственников просят в связи с проведением спортивного форума с 17 по 22 октября гаражи не вскрывать в целях безопасности.

Теги: визит Путина, пробки, перекрытие дороги, Восточный обход


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