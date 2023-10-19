В Перми, куда сегодня прибыл Путин, "в целях безопасности" заварили двери в гаражи

В Перми, предположительно, из-за визита президента РФ Владимира Путина полностью перекрыт Восточный обход. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным сервиса, движение будет закрыто с 12.35 до 14.00.

В соцсетях жители города публикуют фотографии пробок.

"Шоссе встало. Все большегрузы останавливают", "После ИВЫ все стоит", "Выезд из Голованово перекрыли. Пропускают только автобусы. Стоим уже 30 минут. Вся восточка стоит. Всех разворачивают", - пишут подписчики telegram-канала "ЧП Пермь".

В одном из кооперативов, по данным Properm.ru, заварены двери гаражей. Собственников просят в связи с проведением спортивного форума с 17 по 22 октября гаражи не вскрывать в целях безопасности.