В Брянской области семейная пара подорвалась на мине во время сбора грибов

В Брянской области семейная пара подорвалась на мине во время походами за грибами. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

По его информации, супруги из села Новый Ропск отправились в лес, находящийся в километре от российско-украинской границы.

68-летний мужчина наступил на мину и погиб на месте. 62-летнюю женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

В сентябре в поселке Горьковский в Белгородской области комбайн подорвался на гранатометном выстреле. Baza сообщала, что комбайнер не пострадал, а вот техника получила повреждения. Взрывным устройством оказался гранатометный выстрел ВОГ-17.