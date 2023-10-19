Уровень газификации на Южном Урале выше общероссийского, но темпы реализации программ будут наращивать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне провел совещание с членами правительства и главами муниципалитетов региона, в ходе которого акцентировал внимание руководителей на важности процесса формирования бюджетов на предстоящий трехлетний период. В приоритетном порядке в проекты важно заложить прежде всего социально значимые расходы. Одним из важных направлений здесь является догазификация.

"Продолжаем исполнять поручение президента по догазификации. В целом в рамках региональной программы по газификации на текущий год уже перевыполнен план по строительству газопроводов. Вновь газифицировано 18 населенных пунктов", — отметил Алексей Текслер.

Уровень газификации в Челябинской области составляет 77,1% и это выше общероссийского сразу на 4 позиции. Но темпы реализации профильных программ в регионе будут наращивать. Глава региона поручил главам муниципалитетов подключиться к работе более активно и, помимо органов социальной защиты населения, вовлечь в процесс структуры и организации, которые курируют или решают вопросы газоснабжения.

Напомним, начиная с 2020 года, в 2 раза увеличено финансирование по областной программе газификации, реализуется президентская программа догазификации. В 2023 году на строительство газопроводов и газовых сетей 22 муниципальным образованиям Челябинской области были выделены субсидии в объеме более миллиарда рублей по 43 объектам. К завершению текущего года всего в регионе будет построено 350 км газопроводов и газовых сетей, газифицировано 23 населенных пункта с возможностью подключения к газу более трех тысяч домовладений.

Первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алпатова дополнила, что также в 2023 году ещё девять объектов будущей газификации получат финансирование на проектирование работ. «Всего в 2023 году планируется построить не менее 600 километров сетей газораспределения с финансированием из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников», – сообщила Людмила Алпатова.

Областное законодательство по предоставлению единовременных выплат на приобретение и установку внутридомового газового оборудования постоянно совершенствуется. Это результат совместной работы команды губернатора и депутатского корпуса.

Так, по решению губернатора Алексея Текслера со 100 до 150 тысяч рублей увеличена выплата на приобретение внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан. Причем, увеличивается не только размер компенсации. Если первоначально в законе было зафиксировано только несколько категорий жителей, кому она полагалась, то сейчас это целый перечень. Кроме одиноко проживающих пенсионеров и многодетных семей в перечне ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и граждане, которые принимали участие в специальной военной операции.

"Мы видим, насколько эта мера поддержки востребована у южноуральцев, особенно у жителей сельских территорий. Газификация значительно повышает уровень жизни людей, а региональная выплата стала хорошим подспорьем", — подтверждает председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Также на Южном Урале позаботились о распространении программы бесплатной газификации на социальные объекты. С марта 2023 года появилась возможность подключения без взимания платы к газораспределительным сетям фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, кабинетов врачей общей практики и врачебных амбулаторий, котельных, которые обеспечивают теплом и горячей водой детсады, школы и больницы. Таких соцобъектов в регионе немало - 109 единиц.

С октября социальную выплату на газификацию можно будет направить и на устройство системы отопления. Соответствующий закон, разработанный министерством социальных отношений, принят сразу в трех чтениях по поручению губернатора.

"Если раньше при расчете размера выплаты на газификацию учитывались только расходы на внутридомовое газовое оборудование и работы по его установке, то теперь будут оплачиваться и расходы на отопительную систему", — поясняет министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Алексей Текслер, завершая обсуждение вопроса на совещании с главами муниципалитетов, акцентировал внимание собравшихся на том, что, если в рамках региональной программы по газификации на текущий год уже перевыполнен план по строительству газопроводов, то газ при этом запущен далеко не везде. Губернатор поручил завершать работу по газификации в регионе оперативно, добиться реального результата.

"Продолжаем исполнять поручение Президента – по догазификации. Нужно темпы усиливать," - подчеркнул Алексей Текслер.