19 Октября 2023
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Фото: kremlin.ru

Казахстан прекратил поставлять в Россию более сотни наименований товаров после введения западных санкций

Чтобы избежать санкций со стороны Запада, Казахстан перестал поставлять в Россию более сотни наименований товаров двойного или военного назначения, заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.

"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция", - цитирует чиновника портал Zakon.kz.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не занимается параллельным импортом и не располагает товарами, которые подпадают под западные санкции, так что может спокойно сотрудничать с Россией. По мнению Токаева, санкционное противостояние между Западом и Россией "абсолютно контрпродуктивно" с точки зрения международных отношений.

До этого Токаев во время визита в Германию заявил, что Казахстан "однозначно будет следовать" санкционному режиму Запада в отношении Москвы.

Теги: казахстан, импорт, санкции


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