19 Октября 2023
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Фото: видеообращение Путина, скриншот трансляции

Путин направил приветствие участникам пермского спортивного форума, но сам пока не появился

Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам XI Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Текст приветствия опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

В нем отмечено, что в год столетия создания государственной системы управления спортивной отраслью, форум в Перми объединил руководителей федераций, профильных региональных организаций, лидеров спортивной индустрии, тренеров и наставников. Это отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее.

"Подчеркну, в России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. Строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях. Особое внимание уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего – на детей и молодежь. И конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене. Уверен, нынешний форум пройдет успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России", - говорится в сообщении.

Отметим, что президент уже в Перми. Гости собираются. Согласно программе мероприятия, стартовать пленарное заседание "Спорт без границ. Открытость миру" должно было в 11.30.

Накануне в аэропорту "Большое Савино" приземлились несколько самолетов специального летного отряда "Россия". Эти воздушные судна перевозят российских должностных лиц и сотрудников спецслужб. Кроме того, на таких самолетах летает Владимир Путин.

Аэропорт Большое Савино, по неофициальным данным был закрыт до 21.30 по мск. Также в соцсетях опубликовали видео проезжавшего по Шоссе Космонавтов кортежа.

Напомним, в Перми президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Россия - спортивная держава" и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Теги: Путин, спортивный форум, Пленарное заседание форума, Россия — спортивная держава, Визит в Пермь


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