Хмельницкая епархия УПЦ заявила о захватах храмов, а не "переходах" верующих

19 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Хмельницкая епархия УПЦ заявила о захватах храмов, а не "переходах" верующих

В Хмельницкой епархии УПЦ заявили, что слова лидера раскольнической организации Сергея Думенко о добровольном активном "переходе" православных христиан в раскол исполнены лжи.
Читайте также:

На прошлой неделе Думенко в захваченном Покровском соборе в Хмельницком заявил, что все верующие рано или поздно окажутся в расколе, хотят они того или нет.

Как отметили в епархии, добровольные переходы приходов в раскол были единичными. Для этого нужно две трети голосов членов религиозной общины. По факту же происходят рейдерские захваты храмов, которые после этого оформляются как переход. И они потом пустуют, что свидетельствует о нежелании верующих уходить в раскол. Так, два захваченных храма Хмельницкого - в честь Казанской иконы Божией Матери и Свято-Георгиевский - сегодня стоят пустые.

"Успешность" во время рейдерских захватов храмов УПЦ свидетельствует только о том, что сейчас на Украине в религиозной сфере, к сожалению, не действуют основные законы государства", - заявила епархия.

При этом там заверили, что являются "патриотами" Украины и молятся о победе украинских боевиков. Этой позиции придерживается предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и многие иерархи. Как писало Накануне.RU, она в значительной степени и привела к нынешнему положению Церкви на Украине.

Теги: украина, церковь, УПЦ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети