Хмельницкая епархия УПЦ заявила о захватах храмов, а не "переходах" верующих

В Хмельницкой епархии УПЦ заявили, что слова лидера раскольнической организации Сергея Думенко о добровольном активном "переходе" православных христиан в раскол исполнены лжи.

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На прошлой неделе Думенко в захваченном Покровском соборе в Хмельницком заявил, что все верующие рано или поздно окажутся в расколе, хотят они того или нет.

Как отметили в епархии, добровольные переходы приходов в раскол были единичными. Для этого нужно две трети голосов членов религиозной общины. По факту же происходят рейдерские захваты храмов, которые после этого оформляются как переход. И они потом пустуют, что свидетельствует о нежелании верующих уходить в раскол. Так, два захваченных храма Хмельницкого - в честь Казанской иконы Божией Матери и Свято-Георгиевский - сегодня стоят пустые.

"Успешность" во время рейдерских захватов храмов УПЦ свидетельствует только о том, что сейчас на Украине в религиозной сфере, к сожалению, не действуют основные законы государства", - заявила епархия.

При этом там заверили, что являются "патриотами" Украины и молятся о победе украинских боевиков. Этой позиции придерживается предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и многие иерархи. Как писало Накануне.RU, она в значительной степени и привела к нынешнему положению Церкви на Украине.