19 Октября 2023
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Фото:Twitter Греты Тунберг

Грете Тунберг предъявили обвинение в Лондоне

20-летней шведской радикальной защитнице окружающей среды Грете Тунберг предъявили обвинение в Великобритании. Накануне она была задержана в Лондоне во время акции протеста против форума Energy Intelligence Forum, который также называют "Нефтяной премией "Оскар".

Всего было арестовано 29 участников акции протеста, которые мешали делегатам форума пройти на мероприятие. До этого Тунберг выступила перед журналистами и заявила: "У нас нет другого выбора, кроме как физически препятствовать проведению этого форума".

Девушке предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и игнорировании требований полиции.

В июле этого года Тунберг вынес приговор суд шведского города Мальме, радикальную активистку приговорили к штрафу за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации. Вместе с Тунберг по этому делу проходили еще трое активистов, устроивших акцию протеста в июне в Мальме. Максимальное наказание по предъявленной Грете статье составляет до полугода заключения, но СМИ изначально предполагали, что Тунберг отделается штрафом.

Теги: грета тунберг, обвинение, акция протеста, лондон


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